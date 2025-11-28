Взрыв гранаты на Кутузова в Туле: продавца «лимонки» отправили в колонию

Вынесен приговор 34-летнему жителю Новомосковска, который продал гранату Ф-1 знакомому. Впоследствии тот взорвал ее в жилом доме.

Мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ). В суде с учетом представленных прокурором доказательств установлено следующее.

В мае 2025 года мужчина незаконно приобрел у своего знакомого, проходившего службу в зоне СВО, взрывное устройство – промышленно изготовленную ручную осколочную гранату Ф-1. Уголовное дело в отношении этого знакомого было выделено в отдельное производство.

Затем обвиняемый перенес взрывное устройство к себе домой, разобрал его на две части, одну из которых закопал, а вторую носил с собой в сумке.

В начале июля злоумышленник продал гранату своему 34-летнему знакомому из Тулы. В дальнейшем это взрывное устройство было использовано для совершения преступления: в квартире на Кутузова, 45 в Туле прогремел взрыв, пострадала девушка.

С учетом позиции гособвинения суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 120 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.