В Туле суд приостановил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства

Причиной названа болезнь подсудимого.

Как стало известно Myslo, по делу о мошенничестве при строительстве школы в микрорайоне «Времена года» состоялось немного заседаний. После чего дело постоянно откладывалось. Сначала — из-за неявки свидетелей, а с июля 2025 года — из-за неявки подсудимого по причине заболевания. В октябре же производство по делу и вовсе приостановили с формулировкой «Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением».

Напомним, фигурантом дела о крупном мошенничестве выступает заместитель начальника управления капитального строительства администрации Тулы Александр Шляхтин. Он обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 285 ч. 1 — злоупотребление должностными полномочиями и ст. 159 ч. 4 УК РФ — мошенничество в крупном размере.

По информации Myslo, преступление было совершено при строительстве школы «Времена года». Грунт для выравнивания площадки на объект завозили безвозмездно с других стройплощадок. Однако один из подрядчиков получил деньги за якобы доставленный материал. Ущерб, причиненный городскому бюджету, составил почти 7 миллионов рублей. 

сегодня, в 13:38 +1
