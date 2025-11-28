  1. Моя Слобода
В Одоевском районе пенсионерка прописала у себя в доме пять иностранцев

А в Туле мужчина зарегистрировал в доме семерых.

В Одоевском районе пенсионерка прописала у себя в доме пять иностранцев
Фото УМВД по Тульской области.

В Туле мужчина зарегистрировал семь иностранцев в своём доме, а 68-летняя женщина в Одоевском районе поставила на учёт пять иностранных граждан, не обеспечив их жильём.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В УМВД по Тульской области напоминают жителям региона, что нарушение правил регистрации грозит административной и уголовной ответственностью. Проверки соблюдения миграционных законов продолжаются постоянно.

Сообщить о любых нарушениях миграционного законодательства в полицию можно по номеру 102. 

сегодня, в 13:22 +1
