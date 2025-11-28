Туляк получил 16 лет за госизмену и диверсию в интересах Украины

30-летнему жителю Тульской области вынесли приговор за госизмену, диверсию, участие в террористическом сообществе и вандализм (ст. 275, п. «а» ч. 2 ст. 281, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 214 УК РФ).

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к 16 годам строгого режима, из которых 3 года осужденный будет отбывать в тюрьме, с дальнейшим ограничением свободы на 1 год.

В ходе суда было установлено, что в конце 2023 года 30-летний мужчина, действуя в интересах украинских спецслужб, стал членом запрещенной организации. Исполняя их задания, он поджег базовую станцию сотовой связи в Тульской области и нанес краской провокационные надписи на стены зданий. Его деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

Помимо лишения свободы, суд постановил конфисковать мобильный телефон, использовавшийся для совершения преступлений, и установил за осужденным последующий год ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.