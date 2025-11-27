  1. Моя Слобода
В Барсуках «Опель» после тройного ДТП снёс остановочный павильон

Пострадала женщина, находившаяся за рулём легковушки.

В Барсуках «Опель» после тройного ДТП снёс остановочный павильон
Кадр из видео телеграм-канала "Тула за рулем"

В четверг, 27 ноября. В 14.50, 14-м километре автодороги «Тула – Яковлево» в пос. Барсуки, 58-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным «Ниссаном», которым управляла 43-летняя женщина.

От удара легковушка врезалась в Mercedes и Opel Astra, который в результате снёс остановочный павильон. В тульской Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП пострадала 42-летняя женщина, сидевшая за рулём «Опеля». Её доставили в больницу с травмами.

