На ул. Кутузова внедорожник въехал в дерево: разыскиваются очевидцы ДТП

По предварительным данным, водитель уходил от столкновения с грузовиком.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Анатасия Т. Она сообщила, то в четверг, 27 нобря, примерно в 10.00, в районе дома № 34 по ул. Кутузова произошло ДТП.

Водитель тёмного Toyota Land Cruiser Prado, уходя от столкновения с попутным грузовиком, пересёк встречную полосу, выехал на газон и врезался в дерево.

«В аварии пострадала моя мама, а второй водитель уехал. Прошу откликнуться свидетелей с видео из регистраторов», – пишет наша читательница.

Если вы располагаете данными, которые могут помочь восстановить картину происшествия – пожалуйста, позвоните по телефону: +7(920)744-11-44 (Анастасия).