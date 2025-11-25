В Туле приставы объявили розыск 6-летнего мальчика, которого скрывает собственная мать

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области просит оказать помощь в розыске пропавшего Гриши Дорофеева.

Тульские приставы разыскивают Григория Викторовича Дорофеева 18.01.2019 года рождения. Мальчика скрывает мать — Алексеева Полина Романовна. О розыске сообщает межрайонное отделение судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП по Тульской области.

Известно, что в отношении матери мальчика имеется исполнительное производство: мать обязана не чинить препятствий общению отца с сыном. Но она всячески уклоняется от исполнения решения суда и прячет ребенка.

«На данный момент местонахождение шестилетнего мальчика не установлено. Объявлен розыск ребенка, приставы проводят оперативные мероприятия. Помочь в обнаружении Дорофеева Григория может любой неравнодушный человек», — сообщили приставы.

В УФССП России по Тульской области просят всех, кто знает о местонахождении Гриши или его мамы, сообщить информацию по телефонам: 8 (4872) 24-75-01, 8 980 720 10 31.

Круглосуточно звонки принимает дежурная часть — 8 (4872) 56 35 40.