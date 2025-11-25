Тулячка вернула почти 300 тысяч за сорвавшийся отдых в Анапе

Тулячка хотела отдохнуть в Анапе и заранее забронировала номер в местном отеле, внеся предоплату в размере 72 345 рублей. Однако, узнав о масштабном загрязнении побережья нефтью, она отказалась от поездки и запросила возврат денег.
Сначала администрация отеля согласилась вернуть деньги, но фактически не сделала этого вовремя. Несмотря на оговорённый срок возврата в 30 дней, женщина ждала возврата гораздо дольше. В конечном итоге пришлось подавать жалобу в суд.
Только после начала судебного разбирательства отель перевел тулячке сумму предварительной оплаты, доплатив 3400 рублей за оформление доверенности, 2000 рублей компенсации морального вреда и 3000 рублей на покрытие юридических услуг.
Женщина сочла такую компенсацию недостаточной и продолжала требовать полного удовлетворения своих претензий. Суд встал на её сторону, назначив дополнительные выплаты:
- 72 345 рублей — неустойка за нарушение сроков возврата денег;
- 27 000 рублей — дополнительная компенсация морального вреда;
- штраф в размере 50% от признанных судом требований (всего примерно 50 000 рублей);
- возмещение оставшейся части судебных расходов в размере 58 000 рублей.
Таким образом, общая сумма, выплаченная истице, превысила 280 тысяч рублей. Судебное решение не вступило в законную силу.