Тулячка вернула почти 300 тысяч за сорвавшийся отдых в Анапе

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулячка хотела отдохнуть в Анапе и заранее забронировала номер в местном отеле, внеся предоплату в размере 72 345 рублей. Однако, узнав о масштабном загрязнении побережья нефтью, она отказалась от поездки и запросила возврат денег.



Сначала администрация отеля согласилась вернуть деньги, но фактически не сделала этого вовремя. Несмотря на оговорённый срок возврата в 30 дней, женщина ждала возврата гораздо дольше. В конечном итоге пришлось подавать жалобу в суд.



Только после начала судебного разбирательства отель перевел тулячке сумму предварительной оплаты, доплатив 3400 рублей за оформление доверенности, 2000 рублей компенсации морального вреда и 3000 рублей на покрытие юридических услуг.



Женщина сочла такую компенсацию недостаточной и продолжала требовать полного удовлетворения своих претензий. Суд встал на её сторону, назначив дополнительные выплаты:

72 345 рублей — неустойка за нарушение сроков возврата денег;

27 000 рублей — дополнительная компенсация морального вреда;

штраф в размере 50% от признанных судом требований (всего примерно 50 000 рублей);

возмещение оставшейся части судебных расходов в размере 58 000 рублей.

Таким образом, общая сумма, выплаченная истице, превысила 280 тысяч рублей. Судебное решение не вступило в законную силу.