В Узловой пенсионерка из-за «целителя» лишилась 300 тысяч рублей и умерла от стресса

Пожилая женщина слегла в больницу на нервной почве и скончалась от острой недостаточности дыхания.

Фото из архива Myslo

В Узловой 71-летняя пенсионерка лечила простуду у целителя, которого ей посоветовала приятельница. Как сообщает РЕН ТВ, на оплату услуг «лекаря» женщина потратила 300 тысяч рублей – все семейные сбережения за 10 лет.

Пенсионерка почти сразу поняла, что стала жертвой обмана, но не знала, как признаться в этом мужу-инвалиду. На нервной почве она попала в больницу и из неё уже не вышла: из-за стресса развилась острая недостаточность дыхания, пациентка скончалась.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что по факту случившегося проводится доследственнная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и выясняют, связана ли смерть женщины с деятельностью злополучного «целителя».