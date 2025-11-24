  1. Моя Слобода
  В Суворовском районе подросток-мотоциклист угробил своего 7-летнего пассажира, врезавшись в ВАЗ
В Суворовском районе подросток-мотоциклист угробил своего 7-летнего пассажира, врезавшись в ВАЗ

Уголовное дело направили в суд.

Фото freepik.com.

Следствие завершило расследование ДТП, которое случилось 13 июля 2025 года в Суворовском районе. Оказалось, что 17-летний парень, управляя мотоциклом без водительских прав, выехал на встречную полосу дороги возле посёлка Северо-Агеевского. Там он влетел в ВАЗ-21214.

«В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний пассажир погиб на месте, а водитель мотоцикла получил тяжкий вред здоровью», — сообщили в региональном СК. 

В ходе расследования уголовного дела были получены объективные данные о причастности к совершению преступления 17-летнего подростка. Ему было предъявлено обвинение.

Материалы уголовного дела направлены в суд. 

сегодня, в 12:12 +3
Место
Суворовский район
Прочее
ДТП подростки брат
