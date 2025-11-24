  1. Моя Слобода
Бизнесмен ищет тех, кого известный тульский стоматолог обманул на деньги

Он заявляет, что готов взять все судебные расходы на себя.

Предприниматель Кирилл Инюшин ищет тех, кого без денег оставил стоматолог и владелец тульской клиники L-Dent Элвара Ахадов. Об этом пишет Станислав Мазов, журналист newstula.ru.

Издание со ссылкой на предпринимателя сообщает, что Элвара Ахадова с Инюшиным связывает общая бизнес-идея — открыть клинику в Москве.

«Предприниматель выступил инвестором клиники. Он переводил деньги по договорам займа с собственного ИП на счет клиники Элвара. Однако идея прогорела», — сообщает СИ «Тульские новости».

«Бизнес не пошел. Я нашел продавца. Продавец запросил выписку по счету ООО, и партнер скинул мне выписку, где были обнаружены 565 подозрительных операций, в том числе его траты в „Салденсе“ и „Культуре“», — цитирует Кирилла Инюшина сетевое издание.

После полученной информации Кирилл обратился к партнеру с вопросом, почему он тратил заемные деньги на свои личные цели. На что получил предложение обратиться в суд.

Теперь Инюшин ищет людей, кто также пострадал от рук известного стоматолога. Все судебные издержки он готов взять на себя.

сегодня, в 15:49 +2
