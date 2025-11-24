Бизнесмен ищет тех, кого известный тульский стоматолог обманул на деньги

Он заявляет, что готов взять все судебные расходы на себя.

Предприниматель Кирилл Инюшин ищет тех, кого без денег оставил стоматолог и владелец тульской клиники L-Dent Элвара Ахадов. Об этом пишет Станислав Мазов, журналист newstula.ru.

Издание со ссылкой на предпринимателя сообщает, что Элвара Ахадова с Инюшиным связывает общая бизнес-идея — открыть клинику в Москве.

«Предприниматель выступил инвестором клиники. Он переводил деньги по договорам займа с собственного ИП на счет клиники Элвара. Однако идея прогорела», — сообщает СИ «Тульские новости».

«Бизнес не пошел. Я нашел продавца. Продавец запросил выписку по счету ООО, и партнер скинул мне выписку, где были обнаружены 565 подозрительных операций, в том числе его траты в „Салденсе“ и „Культуре“», — цитирует Кирилла Инюшина сетевое издание.

После полученной информации Кирилл обратился к партнеру с вопросом, почему он тратил заемные деньги на свои личные цели. На что получил предложение обратиться в суд.

Теперь Инюшин ищет людей, кто также пострадал от рук известного стоматолога. Все судебные издержки он готов взять на себя.