  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель Mercedes перекрыл дорогу пешеходам - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле водитель Mercedes перекрыл дорогу пешеходам

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Туле водитель Mercedes перекрыл дорогу пешеходам

Евгений прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на перекрестке ул. Николая Руднева и ул. Шевченко в Туле. На снимке видно автомобиль Mercedes, который «удобно» стоит, перекрыв дорогу пешеходам».

«На тротуаре. Снято 14 ноября», - уточнил автор кадра.

photo_2025-11-14_14-09-17.jpg

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Оружейной два водителя решили, что им можно на красный, как скорой
Дежурная часть
На ул. Оружейной два водителя решили, что им можно на красный, как скорой
вчера, в 17:36, 8 513 0
В Туле водителю маршрутки все равно, где сажать пассажиров
Жизнь Тулы и области
В Туле водителю маршрутки все равно, где сажать пассажиров
19 ноября, в 20:15, 14 1945 2
На ул. Советской два водителя решили встать «поближе» к светофору
Дежурная часть
На ул. Советской два водителя решили встать «поближе» к светофору
19 ноября, в 17:40, 16 1324 1
На Щекинском шоссе водители «не видят» дорожный знак
Дежурная часть
На Щекинском шоссе водители «не видят» дорожный знак
18 ноября, в 20:17, 12 1868 0

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 20:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пробную галерею Тульского оружейного завода сдали в аренду на 49 лет
Пробную галерею Тульского оружейного завода сдали в аренду на 49 лет
«Нашел более 100 трупов птиц на участке»: житель Тульской области взыскал 320 тысяч за гибель кур и гусей
«Нашел более 100 трупов птиц на участке»: житель Тульской области взыскал 320 тысяч за гибель кур и гусей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.