В Дубенском районе кокер-спаниель покусал 4-летнего ребенка: с его хозяйки взыскали 60 тысяч

Мальчика госпитализировали с ранами на лице и грудной клетке.

Фото freepik.com.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Жительница д. Копылово оставила своего английского кокер-спаниеля без присмотра. Собака напала на 4-летнего ребенка.

«В результате малолетнему были причинены множественные укушенные раны лица и грудной клетки, с которыми мальчика госпитализировали», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Хозяйку собаки к административной ответственности так и не привлекли, за что врио начальника местного отдела получил представление. 

В итоге прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Суд постановил выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей. 

сегодня, в 11:00 0
