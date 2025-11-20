В Дубенском районе кокер-спаниель покусал 4-летнего ребенка: с его хозяйки взыскали 60 тысяч

Мальчика госпитализировали с ранами на лице и грудной клетке.

Фото freepik.com.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Жительница д. Копылово оставила своего английского кокер-спаниеля без присмотра. Собака напала на 4-летнего ребенка.

«В результате малолетнему были причинены множественные укушенные раны лица и грудной клетки, с которыми мальчика госпитализировали», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Хозяйку собаки к административной ответственности так и не привлекли, за что врио начальника местного отдела получил представление.

В итоге прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Суд постановил выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей.