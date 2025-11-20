Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч

Фото СУ СКР по Тульской области.

Судом установлено, что в октябре 2024 года бывший судья Арбитражного суда Тульской области Григорий Лось заключил договор с ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский институт)» на оказание платных образовательных услуг с полной компенсацией затрат на обучение по программам дополнительного профессионального образования.

Полная стоимость обучения составила 100 тысяч рублей. Институт свои обязательства по договору исполнил, а ответчик обучение не оплатил. «МАИ» подал на Григория Лося иск и выиграл.

Решение суд выносил заочно, так как Григорий Лось сейчас в местах не столь отдаленных: 13 ноября он был признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество. Эпизоды в деле бывшего арбитражного судьи разные, почитать о них можно здесь.