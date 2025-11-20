  1. Моя Слобода
Туляка обвинили в госизмене и осудили на 12 с половиной лет за финансирование ВСУ

Преступление пресекли сотрудники УФСБ.

Туляка обвинили в госизмене и осудили на 12 с половиной лет за финансирование ВСУ
Скрин из видео УФСБ по Тульской области.

Инцидент произошел еще в августе. 29-летний мужчина в период проведения специальной военной операции с помощью криптовалютных инструментов оказал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины.

Приговором Тульского областного суда фигуранта признали виновным в госизмене. Мужчину приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Обвинительный приговор в законную силу не вступил. 

сегодня, в 17:12 −1
