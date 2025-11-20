Туляк украл у бывшей жены три пуховика и постельное белье

В Узловой в полицию с заявлением о краже обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что из её квартиры украли девять комплектов постельного белья и три пуховика. Ущерб составил около 37 тысяч рублей.
Полицейские предположили, что к краже причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. В дальнейшем эта версия подтвердилась.
В краже признался 40-летний бывший муж женщины. Похищенное он продал, а деньги потратил на личные нужды.
Как сообщили в региональном УМВД, проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.