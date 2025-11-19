В Узловой судят трёх вьетнамцев, похитивших «охотника за головами»

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и УСД в Тульской области

Узловский районный суд Тульской области рассматривает уголовное дело в трёх граждан Вьетнама. Они обвиняются в похищении человека, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

В начале августа один из злоумышленников, находясь на территории ООО «Земпас» в пос. Брусянский, решил похитить своего знакомого, чтобы «выяснить с ним отношения». Поводом к этому стала чрезмерная активность потерпевшего – он переманивал работников принадлежащего подсудимому предприятия в другую организацию.

Обсудив преступный план со своими знакомыми, коммерсант назначил потерпевшему встречу в Подмосковье. Там мужчину избили, запихнули в автомобиль и привезли в один из домов пос. Брусянский, где насильно удерживали на протяжении нескольких дней. Похищенного освободили сотрудники полиции.

Все трое фигурантов находятся под стражей. Уголовное дело в отношении их сообщника выделено в отдельное производство. Очередное судебное заседание состоится 1 декабря, после истребования необходимых доказательств.