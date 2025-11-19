  1. Моя Слобода
  В Донском мужчина до смерти избил знакомого и скрылся в Воронежской области
В Донском мужчина до смерти избил знакомого и скрылся в Воронежской области

Обвиняемого заключили под стражу.

В Донском мужчина до смерти избил знакомого и скрылся в Воронежской области
Фото из архива Myslo.

Следственный комитет по Тульской области расследует уголовное дело по факту смерти местного жителя. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире на улице Кирова в микрорайоне Центральном.

Обвиняемого задержали на территории Воронежской области.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина во время ссоры с потерпевшим нанес ему не менее 10 ударов в область головы и конечностей, а затем покинул место происшествия. 

В настоящее время по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствием продолжается сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу», — отметили в региональном ведомстве. 

сегодня, в 17:04 0
Место
Тульская область
Прочее
убийство СК
Ребенок упал с 4-метровой высоты в затопленный подвал жилого дома
Ребенок упал с 4-метровой высоты в затопленный подвал жилого дома
