Жительница Одоева украла у соседки деньги, чтобы потом незаметно вернуть их обратно

Надёжный план разбился о гранит российского правосудия – суд приговорил воровку к трём годам лишения свободы условно.

Фото Артёма Жильцова

Одоевский межрайонный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительницы в краже. Минувшим летом женщина зашла в гости к соседке, которая часто присматривала за её детьми.

Сообщив хозяйке, что на её огороде открыта калитка и убедившись, что та вышла на улицу, злоумышленница вытащила из комода 550 тысяч рублей. Затем она на такси уехала в Тулу, планируя обосноваться в городе, найти работу и «начать нормальную жизнь».

На суде воровка пояснила, что собиралась, встав на ноги, «незаметно вернуть» приятельнице всю сумму и извинилась перед ней и раскаялась в содеянном. Суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы условно. Взыскивать материальный ущерб потерпевшая будет в порядке гражданского судопроизводства.

 

Фотограф
18 ноября, в 21:21 +2
