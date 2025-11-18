  1. Моя Слобода
В Туле инвалида по ошибке признали умершим

Оказалось, что родственники ошиблись при опознании трупа.

В Туле инвалида по ошибке признали умершим
Фото из архива Myslo.

В прокуратуру Центрального района города Тулы обратился инвалид второй группы с жалобой на ошибку ЗАГСа, внесшего запись о его смерти.

Проверка показала, что в декабре 2022 года сотрудники зарегистрировали смерть мужчины, основываясь на справке, которую представили родственники.

Оказалось, что они ошиблись при опознании трупа. На самом деле мужчина был жив и лечился в медучреждении.

«Прокурор направил в суд заявление об аннулировании записи акта гражданского состояния, которое удовлетворено судом в полном объеме», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Запись о смерти удалят после вступления решения суда в законную силу. 

18 ноября, в 11:43 +1
Место
Тула
Прочее
смерть инвалид справка ЗАГС ошибка
