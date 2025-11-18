В Тульской области суд взыскал с УМВД компенсацию за незаконное уголовное преследование

Сумма составила 80 тысяч рублей, вместе с полицейскими ответчиком выступал Минфин РФ и федеральное казначейство.

Одоевский межрайонный суд рассмотрел дело по иску местного жителя Ц., который требовал компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Суд установил, что год назад, 29 ноября 2024 года, начальник группы дознания отделения полиции «Одоевское» МО МВД РФ «Белевский» возбудил против Ц. уголовное дело о краже. 20 января 2025 года с подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

А 3 мая 2025 года уголовное дело в полиции прекратили за отсутствием состава преступления. Бывшему подозреваемому разъяснили право на реабилитацию, чем он и воспользовался.

В своем иске Ц. указал, что необоснованное преследование причинило ему значительные нравственные и физические страдания: он полгода находился в состоянии стресса, испытывал недоверие к правосудию и не смог устроиться на высокооплачиваемую работу из-за ограничений. На этом основании он потребовал с Минфина за счет казны РФ компенсацию в размере 450 000 рублей.

Представитель УМВД с исковыми требованиями не согласился. Он пояснил: дознание пришло к выводу, что содержащиеся в действиях Ц. признаки кражи носили формальный характер и не представляли общественной опасности. И дело было прекращено именно из-за малозначительности деяния.

Суд исковые требования Ц. удовлетворит частично. С Министерства финансов РФ в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. В остальной части требований суд отказал.