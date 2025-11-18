  1. Моя Слобода
  Туляк украл из столовой на проспекте Ленина хрустальный графин и вазу
Туляк украл из столовой на проспекте Ленина хрустальный графин и вазу

Мужчину отследили по камерам.

Фото УМВД по Тульской области.

В Туле в дежурную часть отдела полиции обратилась 50-летняя местная жительница. Она рассказала, что из помещения столовой, расположенной на проспекте Ленина, была совершена кража хрустального графина и вазы. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили ранее судимого за кражу и нигде не работающего 50-летнего туляка.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

вчера, в 13:13 +2
Место
Тула
Прочее
кража УМВД России по Тульской области
