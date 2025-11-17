  1. Моя Слобода
В Туле водитель едва не задавил пешехода-нарушителя

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

В Туле водитель едва не задавил пешехода-нарушителя

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Николая Руднева в Туле. На записи видно, как водитель решил развернуться на «зебре» и едва не сбил пешехода. Отметим, что последний переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

«Чуть человека не задавил. Тула, перекресток ул. Николая Руднева и пр. Ленина», - сообщил автор кадров.

 

Сюжет: Накажи автохама
17 ноября, в 20:00 +1
