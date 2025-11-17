В Тульской области ищут 51-летнего Анатолия Турмовича

Мужчина не выходит на связь с близкими с 22 октября.

Межрегиональный поисково-спасательный отряд «Дельта» просит жителей Тульской области оказать содействие в поисках 51-летнего Анатолия Ивановича Турмовича. Уточняется, что заявка на поиск мужчины поступила от белорусских волонтёров.

О судьбе пропавшего ничего не известно с 22 октября. Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, короткая стрижка. Особые приметы: шрам от ожога на левом запястье, шрам на правой ноге, в районе икроножной мышцы.