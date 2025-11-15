  1. Моя Слобода
Автобус «не поместился» на остановку на ул. Октябрьской

Видео с неправильной высадкой пассажиров появилось в Сети.

Автобус «не поместился» на остановку на ул. Октябрьской

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Октябрьской в Туле. На записи видно, как водитель автобуса решил, что ему можно не ждать своей очереди подъезда на остановку.

«Эти в своем репертуаре. Тула, ул. Октябрьская, остановка после пересечения с ул. Арсенальной», — прокомментировал автор кадров.

 

Другие статьи по темам
Туляки принесли в банк почти 530 тысяч монет
Туляки принесли в банк почти 530 тысяч монет
