Арестован туляк, который приютил на своем участке нелегальных мигрантов

В Туле 53-летний местный житель обвиняется в организации незаконной миграции, сообщают пресс-службы регионального СК и УМВД.

По предварительной версии, обвиняемый, точно зная, что у знакомых иностранцев нет патентов на работу в РФ и документов, разрешающих находиться в России, привлек их к трудовой деятельности. Пять нелегалов трудились у него на земельном участке, получая за это деньги и место для проживания.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование дела продолжается.

«В отношении всех иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Российской Федерации, принято решение об административном выдворении за пределы страны», — сообщили Myslo в пресс-службе областного УМВД.