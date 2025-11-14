  1. Моя Слобода
Арестован туляк, который приютил на своем участке нелегальных мигрантов

Теперь ему грозит уголовная ответственность.

В Туле 53-летний местный житель обвиняется в организации незаконной миграции, сообщают пресс-службы регионального СК и УМВД.

По предварительной версии, обвиняемый, точно зная, что у знакомых иностранцев нет патентов на работу в РФ и документов, разрешающих находиться в России, привлек их к трудовой деятельности. Пять нелегалов трудились у него на земельном участке, получая за это деньги и место для проживания.

photo_2025-11-14_12-13-36.jpg

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование дела продолжается. 

«В отношении всех иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Российской Федерации, принято решение об административном выдворении за пределы страны», — сообщили Myslo в пресс-службе областного УМВД.

сегодня, в 12:12 +1
Прочее
организация незаконной миграции Тула СК уголовное дело
