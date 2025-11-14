  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Сразу три водителя нарушили ПДД на ул. Фридриха Энгельса - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Сразу три водителя нарушили ПДД на ул. Фридриха Энгельса

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Сразу три водителя нарушили ПДД на ул. Фридриха Энгельса

Юрий прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые в районе поворота с ул. Советской на ул. Фридриха Энгельса в Туле. На записи видно, как три водителя выехали на трамвайные пути встречного направления.

«Надоели такие товарищи», — прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель мчал по встречке и требовал, чтобы ему уступили
Дежурная часть
В Туле водитель мчал по встречке и требовал, чтобы ему уступили
вчера, в 19:59, 14 2211 4
На ул. Оборонной водитель «задумался» и проехал на запрещающий
Дежурная часть
На ул. Оборонной водитель «задумался» и проехал на запрещающий
вчера, в 17:41, 2 984 0
На ул. Оборонной в Туле встретили «комету»
Дежурная часть
На ул. Оборонной в Туле встретили «комету»
12 ноября, в 20:00, 9 2585 0
В Туле водитель автобуса показал, как ездить не надо
Дежурная часть
В Туле водитель автобуса показал, как ездить не надо
12 ноября, в 15:59, 6 1408 1

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:07 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер до 17 м/с
Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер до 17 м/с
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.