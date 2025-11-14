  1. Моя Слобода
Пьяный узловчанин угрожал взорвать дом после ссоры с сожительницей

Открыл конфорки и позвонил в службу спасения.

Пьяный узловчанин угрожал взорвать дом после ссоры с сожительницей

В Узловой 50-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство общеопасным способом, сообщают пресс-службы регионального СК и УМВД.

По информации Myslo, 10 ноября пьяный обвиняемый по телефону поругался с сожительницей и решил проучить её, взорвав квартиру. Открыл конфорки на газовой плите, после чего позвонил в службу спасения, заявив о грядущем преступлении. Диспетчер передала информацию в полицию и принялась убалтывать мужчину. 

В это время на место происшествия приехал ближайший наряд ГАИ — лейтенанты полиции Сергей Лисицин и Антон Ханин. Сотрудники поднялись в квартиру, перекрыли газ, а потом отобрали у обвиняемого зажигалку, предотвратив взрыв. Мужчину доставили в отдел, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается. 

сегодня, в 16:13
