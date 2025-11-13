В Левобережном лихач снес две припаркованные машины

К счастью, все живы.

Скрин из видео читателя.

Инцидент произошел накануне вечером, 12 ноября, в микрорайоне Левобережном. Лихач на большой скорости влетел в два припаркованных автомобиля.

По словам очевидцев, обошлось без госпитализаций. Все живы. Повреждено три авто, включая машину виновника.