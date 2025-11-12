  1. Моя Слобода
В Туле водитель автобуса показал, как ездить не надо

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Иван прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на проспекте Ленина в Туле. На записи видно, как водитель автобуса сначала создал потенциально аварийную ситуацию, а затем и вовсе выехал за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора.

«Сначала гражданин на автобусе, который везет людей, встал в левый ряд и пытался перестроиться мне в капот, мигнув поворотником. Затем он из левого ряда, где поворот только налево, проехал на красный и прямо. Номер ах030 71, его видно в некоторых моментах видео. Одно дело, когда так себя ведут молодые люди на отечественных «ведрах», и другое - водители автобусов, да ещё и в 6 утра, когда трафика нет в принципе. Куда он так спешил и зачем так ездить - совершенно непонятно», - сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
