В Туле водитель автобуса показал, как ездить не надо

Иван прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на проспекте Ленина в Туле. На записи видно, как водитель автобуса сначала создал потенциально аварийную ситуацию, а затем и вовсе выехал за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора.

«Сначала гражданин на автобусе, который везет людей, встал в левый ряд и пытался перестроиться мне в капот, мигнув поворотником. Затем он из левого ряда, где поворот только налево, проехал на красный и прямо. Номер ах030 71, его видно в некоторых моментах видео. Одно дело, когда так себя ведут молодые люди на отечественных «ведрах», и другое - водители автобусов, да ещё и в 6 утра, когда трафика нет в принципе. Куда он так спешил и зачем так ездить - совершенно непонятно», - сообщил автор видео.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

