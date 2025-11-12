В Туле риелтор загнала знакомых в миллионные кредиты

В Туле 41-летняя Марта Е. подозревается в мошенничестве, совершенном в крупном размере. По информации Myslo, женщина, трудившаяся риелтором, придумала весьма топорную схему, на которую попались сразу пятеро её знакомых. Кроме того, Марта обманула одну из клиенток — взяла задаток за земельный участок и просто прикарманила деньги.

— С Мартой мы были знакомы довольно давно, и когда она попросила о помощи, я легко пошла ей навстречу, — рассказала Myslo одна из потерпевших — Юлия Орлова. — Взяла для нее кредит на свое имя на 1 миллион 754 тысячи рублей в апреле 2023 года. Марта сказала, что деньги нужны для какого-то проекта на работе и что кредит она закроет за 6 месяцев. В реальности же она вносила платежи полгода, затем начались просрочки, потом и вовсе я оказалась в игноре.



Юлия Орлова.

Марта кинула знакомую в черный список во всех мессенджерах и соцсетях, не отвечала на телефонные звонки и даже поменяла место жительства.

— Прошлым летом я смогла её поймать и вытребовала расписку, — продолжает Юлия. — 18 июня Марта написала в ней, что в полном объеме выплатит задолженность до конца августа. Прошло больше года, но денег я так и не увидела. Платила кредит до этого мая, потом силы кончились — откуда мне брать по 40 000 рублей в месяц?! Растет просрочка, мне начинают угрожать арестом имущества. Вот так решила помочь «подруге»…



Наиболее часто задаваемый Марте вопрос.

Разыскивая Марту, Юлия выяснила: в подобной ситуации оказались еще 5 человек — знакомые или клиенты риелтора. Сумма кредитов — плюс-минус одинаковая. И всем людям, в какой-то момент прекратившим выплачивать кредиты, сейчас грозит арест счетов и имущества — в рамках погашения накопленных задолженностей.

— А у одной семьи она вообще взяла задаток на покупку земли, почти миллион, крутилась-крутилась, как уж на сковородке, да и исчезла с прикарманенными деньгами, — завершает Юлия. — У них был договор купли-продажи, подписанный Мартой, так что доказательств её нечистоплотности навалом. Не понимаю, на что она рассчитывала, — расписки, договоры, переписки отлично подтверждают мошенничество. Надеюсь, в полиции разберутся во всем и Марта по закону ответит за свои делишки! — завершает Юлия.



Марта Е.

В пресс-службе регионального УМВД нам сообщили, что в полиции по факту деятельности Марты Е. возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.