Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино

Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном.

Кадр из видео.

Следователи СУ СК России по Тульской области расследуют уголовное дело, возбужденное по факту взрыва в жилом доме в поселке Куркино на ул. Ленина, 10.

Установлено, что ночью 8 ноября мужчина, проживающий в квартире на первом этаже, самостоятельно демонтировал заглушку внутридомового газового оборудования. В помещении скопился природный газ, который жилец поджег с помощью зажигалки. Произошел взрыв, в результате которого частично обрушился подъезд.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, 37-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом). 

Сам же мужчина признался следователям в содеянном и раскаялся, заявив, что никому не хотел причинить вреда.

Напомним, в результате взрыва газа пострадало четыре человека. Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.

Аварийно-спасательные работы по разбору завалов в Куркино были завершены накануне вечером. Всего для ликвидации последствий были привлечены 55 единиц техники и 155 человек личного состава от всех органов управления РСЧС. Из них от МЧС России — 25 единиц техники и 90 человек личного состава. 

