  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Кинологи осмотрели взорвавшийся дом в Куркино: людей под завалами нет - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Кинологи осмотрели взорвавшийся дом в Куркино: людей под завалами нет

Спасатели разбирают завалы.

Кинологи осмотрели взорвавшийся дом в Куркино: людей под завалами нет

Кинологи провели осмотр дома, обрушившегося 8 ноября из-за взрыва газа в Куркино. Пострадавших под завалами не обнаружено. Мониторинг обстановки ведется с коптера.

Сейчас специалисты МЧС и спасатели ведут разбор нависающих конструкций. 

photo_2025-11-08_16-48-27.jpg

Напомним, ЧП произошло утром 8 ноября на ул. Ленина, 10 в Куркино. В результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. 

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.

По факту происшествия следователи СК России по Тульской области возбудили уголовное дело.

Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.

 
Галерея
показать все фотографии
Сюжет: Взрыв газа в Куркино
Взрыв газа в доме в Куркино: жильцы второго и третьего подъездов вернулись в квартиры
Жизнь Тулы и области
Взрыв газа в доме в Куркино: жильцы второго и третьего подъездов вернулись в квартиры
вчера, в 13:07, 14 1226 2
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
Дежурная часть
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
вчера, в 11:32, 92 6008 4
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
Дежурная часть
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
8 ноября, в 14:32, 70 8634 4
Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Куркино
Жизнь Тулы и области
Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Куркино
8 ноября, в 13:50, 4 3379 0

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор
Фотограф
8 ноября, в 17:06 +1
Другие статьи по темам
Место
Куркино
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
Жизнь Тулы и области
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
вчера, в 19:10, 66 943 1
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
вчера, в 21:45, 43 869 1
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
Дежурная часть
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
вчера, в 16:38, 35 2131 1
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
Дежурная часть
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
вчера, в 11:32, 92 6008 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Арсенал» обыграл «Чайку» в Первой лиге
«Арсенал» обыграл «Чайку» в Первой лиге
На Калужском шоссе встретили «опасного летуна»
На Калужском шоссе встретили «опасного летуна»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.