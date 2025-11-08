Кинологи осмотрели взорвавшийся дом в Куркино: людей под завалами нет

Кинологи провели осмотр дома, обрушившегося 8 ноября из-за взрыва газа в Куркино. Пострадавших под завалами не обнаружено. Мониторинг обстановки ведется с коптера.
Сейчас специалисты МЧС и спасатели ведут разбор нависающих конструкций.
Напомним, ЧП произошло утром 8 ноября на ул. Ленина, 10 в Куркино. В результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома.
На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.
По факту происшествия следователи СК России по Тульской области возбудили уголовное дело.
Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.