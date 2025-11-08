Число пострадавших при взрыве газа в Куркино увеличилось до четырех

Среди них два сотрудника газовой службы.

После взрыва газа в жилом доме поселка Куркино в Тульской области еще один человек обратился за медицинской помощью. Он направлен в Ефремовскую больницу.

Таким образом, пострадавших в происшествии стало четверо. Двое из них - сотрудники газовой службы.

На месте происшествия спасатели МЧС России продолжают разбор завалов и поисково-спасательные работы.

Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.

Напомним, ЧП произошло утром 8 ноября на ул. Ленина, 10 в Куркино. В результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома.

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.

По факту происшествия следователи СК России по Тульской области возбудили уголовное дело.