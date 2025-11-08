  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Число пострадавших при взрыве газа увеличилось до четырех - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Число пострадавших при взрыве газа в Куркино увеличилось до четырех

Среди них два сотрудника газовой службы.

Число пострадавших при взрыве газа в Куркино увеличилось до четырех

После взрыва газа в жилом доме поселка Куркино в Тульской области еще один человек обратился за медицинской помощью. Он направлен в Ефремовскую больницу. 

Таким образом, пострадавших в происшествии стало четверо. Двое из них - сотрудники газовой службы. 

На месте происшествия спасатели МЧС России продолжают разбор завалов и поисково-спасательные работы. 

Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.

Напомним, ЧП произошло утром 8 ноября на ул. Ленина, 10 в Куркино. В результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. 

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.

По факту происшествия следователи СК России по Тульской области возбудили уголовное дело.

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: Взрыв газа в Куркино
Взрыв газа в доме в Куркино: жильцы второго и третьего подъездов вернулись в квартиры
Жизнь Тулы и области
Взрыв газа в доме в Куркино: жильцы второго и третьего подъездов вернулись в квартиры
вчера, в 13:07, 14 1226 2
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
Дежурная часть
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
вчера, в 11:32, 92 6008 4
Кинологи осмотрели взорвавшийся дом в Куркино: людей под завалами нет
Дежурная часть
Кинологи осмотрели взорвавшийся дом в Куркино: людей под завалами нет
8 ноября, в 17:06, 6 2891 1
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
Дежурная часть
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
8 ноября, в 14:32, 70 8634 4

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор
Фотограф
8 ноября, в 12:11 0
Другие статьи по темам
Место
Куркино
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
Жизнь Тулы и области
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
вчера, в 19:10, 66 943 1
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
вчера, в 21:45, 43 869 1
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
Дежурная часть
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
вчера, в 16:38, 35 2131 1
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
Дежурная часть
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
вчера, в 11:32, 92 6008 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В ночь на 9 ноября под Орловским путепроводом ограничат движение транспорта
В ночь на 9 ноября под Орловским путепроводом ограничат движение транспорта
Скончался бывший ректор тульского педуниверситета Владимир Панин
Скончался бывший ректор тульского педуниверситета Владимир Панин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.