В Куркинском районе после вмешательства прокуратуры у больницы появились места для инвалидов

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Куркинского района проверила доступность районной больницы для людей с ограниченными возможностями. Выяснилось, что на стоянке медицинского учреждения отсутствуют специально отведённые места для инвалидов.

«С целью устранения нарушений прокуратура района внесла главе органа местного самоуправления представление, направила в суд исковое заявление», — отметили в пресс-службе ведомства.

Реакция последовала незамедлительно: власти оборудовали два места на парковке, обозначив их необходимыми знаками и информационными табличками.