  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Узловчанин обокрал знакомых на полмиллиона рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Узловчанин обокрал знакомых на полмиллиона рублей

Мужчина воровал ювелирные украшения и перепродавал их.

Узловчанин обокрал знакомых на полмиллиона рублей

В Туле полицейские задержали подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 73-летний мужчина. Пенсионер заявил, что из его квартиры таинственным образом пропали два золотых кольца и браслет — сразу после распития алкоголя в компании знакомого. Ущерб от кражи составил 150 000 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый узловчанин. Мужчина признался в краже и заявил, что уже продал ювелирные украшения.

Кроме этого, чуть раньше житель Узловой украл и продал ювелирные украшения 49-летней знакомой. Ущерб от его действий составил 500 000 рублей.

В полиции по данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
6 ноября, в 10:23 +2
Другие статьи по темам
Прочее
кража полиция Тула дежурная часть происшествия
Погода 8 ноября в Туле: без осадков и до +12 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода 8 ноября в Туле: без осадков и до +12 градусов
сегодня, в 09:00, 106 999 4
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
Дежурная часть
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
сегодня, в 14:32, 61 3418 3
Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
Дежурная часть
Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
сегодня, в 10:01, 48 2866 0
Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
Жизнь Тулы и области
Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
вчера, в 11:21, 171 5113 -18

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области правительство сократит затраты на прессу, но увеличит бюджет ТВ
В Тульской области правительство сократит затраты на прессу, но увеличит бюджет ТВ
В Куркинском районе после вмешательства прокуратуры у больницы появились места для инвалидов
В Куркинском районе после вмешательства прокуратуры у больницы появились места для инвалидов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.