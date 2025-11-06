Узловчанин обокрал знакомых на полмиллиона рублей

Мужчина воровал ювелирные украшения и перепродавал их.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 73-летний мужчина. Пенсионер заявил, что из его квартиры таинственным образом пропали два золотых кольца и браслет — сразу после распития алкоголя в компании знакомого. Ущерб от кражи составил 150 000 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый узловчанин. Мужчина признался в краже и заявил, что уже продал ювелирные украшения.

Кроме этого, чуть раньше житель Узловой украл и продал ювелирные украшения 49-летней знакомой. Ущерб от его действий составил 500 000 рублей.

В полиции по данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».