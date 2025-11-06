Тульская пенсионерка отдала мошенникам 2 млн рублей, после чего сама стала преступницей

Забирала деньги у других потерпевших и переводила злоумышленникам.

В Туле 73-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с обвиняемой связались мошенники, которые убедили её перевести на «безопасный» счет 2 миллиона рублей. После этого злоумышленники предложили ей «посотрудничать», чтобы вернуть часть средств. Обвиняемая встречалась с другими потерпевшими, забирала у них деньги и переводила финансовые средства мошенникам.

Сейчас пенсионерка задержана, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование продолжается.