Пьяный туляк насмерть забил старшего брата

В Туле 41-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что 28 октября обвиняемый дома в деревне Прудное распивал алкоголь в компании старшего брата. Мужчины поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил брата по голове. От полученных повреждений 46-летний мужчина скончался 31 октября.

«В ходе расследования уголовного дела следователем было детально осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы. На допросе мужчина сознался в содеянном и полностью признал свою вину. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе областного СК.