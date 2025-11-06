  1. Моя Слобода
Пьяный туляк насмерть забил старшего брата

Об этом сообщает региональный СК.

Пьяный туляк насмерть забил старшего брата

В Туле 41-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что 28 октября обвиняемый дома в деревне Прудное распивал алкоголь в компании старшего брата. Мужчины поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил брата по голове. От полученных повреждений 46-летний мужчина скончался 31 октября. 

«В ходе расследования уголовного дела следователем было детально осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы. На допросе мужчина сознался в содеянном и полностью признал свою вину. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе областного СК.

Фотограф
6 ноября, в 14:45 +3
Прочее
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Тула Прудное СК уголовное дело
В Туле отремонтировали пешеходный мост через Бежку
В Туле отремонтировали пешеходный мост через Бежку
Бобровое суперлуние в Туле: фоторепортаж
Бобровое суперлуние в Туле: фоторепортаж
