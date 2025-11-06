  1. Моя Слобода
  Мужчина пытался пронести в здание Щекинского суда нож
Мужчина пытался пронести в здание Щекинского суда нож

Холодное оружие изъяли, а в отношении гражданина составили протокол.

В городе Щекино пристав пресек попытку проноса запрещенного предмета в здание суда, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Мужчину, который планировал посетить канцелярию, на входе предупредили об ответственности за пронос «запрещенки». В ответ на это он заявил, что не имеет при себе ничего такого. А вот в ходе досмотра в его борсетке был обнаружен складной нож.

В результате этого на мужчину составили административный протокол по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава».

сегодня, в 17:17
