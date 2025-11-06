  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Белевский любитель пьяной езды заплатит солидный штраф - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Белевский любитель пьяной езды заплатит солидный штраф

Кроме этого, у мужчины конфискуют автомобиль.

Белевский любитель пьяной езды заплатит солидный штраф

Суворовский районный суд огласил приговор в отношении жителя Белева. Мужчина обвинялся в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Судом установлено, что 14 августа пьяный обвиняемый катался на своем автомобиле по Белеву. На улице Карла Маркса его остановили сотрудники ДПС. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина сел за руль нетрезвым. Отметим, что в июне обвиняемого на 10 суток арестовывали за аналогичное правонарушение. 

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде штрафа в 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению ТС сроком на 3 года. Принадлежащий ему легковой автомобиль конфискован в доход государства. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф
6 ноября, в 16:49 +3
Другие статьи по темам
Прочее
пьяный за рулем приговор суда Белев дежурная часть
Погода 8 ноября в Туле: без осадков и до +12 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода 8 ноября в Туле: без осадков и до +12 градусов
сегодня, в 09:00, 105 999 4
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
Дежурная часть
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
сегодня, в 14:32, 61 3412 3
Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
Дежурная часть
Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
сегодня, в 10:01, 48 2865 0
Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
Жизнь Тулы и области
Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
вчера, в 11:21, 171 5113 -18

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Мужчина пытался пронести в здание Щекинского суда нож
Мужчина пытался пронести в здание Щекинского суда нож
Тульская пенсионерка отдала мошенникам 2 млн рублей, после чего сама стала преступницей
Тульская пенсионерка отдала мошенникам 2 млн рублей, после чего сама стала преступницей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.