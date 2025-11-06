Белевский любитель пьяной езды заплатит солидный штраф

Кроме этого, у мужчины конфискуют автомобиль.

Суворовский районный суд огласил приговор в отношении жителя Белева. Мужчина обвинялся в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Судом установлено, что 14 августа пьяный обвиняемый катался на своем автомобиле по Белеву. На улице Карла Маркса его остановили сотрудники ДПС. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина сел за руль нетрезвым. Отметим, что в июне обвиняемого на 10 суток арестовывали за аналогичное правонарушение.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде штрафа в 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению ТС сроком на 3 года. Принадлежащий ему легковой автомобиль конфискован в доход государства.