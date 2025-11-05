  1. Моя Слобода
За четыре дня на дорогах Тульской области задержали 37 пьяных водителей

Пятерым из них грозит уголовная ответственность – ранее они уже попадались нетрезвыми за рулём.

За четыре дня на дорогах Тульской области задержали 37 пьяных водителей
Фото из архива Myslo.

За минувшие праздничные и выходные дни, с 1 по 4 ноября, сотрудники тульской Госавтоинспекции установили 37 водителей, севших за руль «под градусом.

18 человек находились в состоянии опьянения, двое из них при этом не имели водительского удостоверения. 14 задержанных отказались «подуть в трубочку», двое при этом были «бесправными».

В отношении 5 водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают туляков не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам известно о фактах «пьяной» езды – звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13.

сегодня, в 21:21 +1
Событие
нетрезвый водитель пьяный за рулем тульская Госавтоинспекция УГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тульская область Тула
