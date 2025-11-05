  1. Моя Слобода
В Туле женщина обворовала пункт выдачи заказов и несколько супермаркетов

Уголовное дело направлено в суд.

В Туле женщина обворовала пункт выдачи заказов и несколько супермаркетов

В Туле 30-летняя Русалина М. обвиняется в кражах, вовлечении несовершеннолетнего в преступление и мошенничестве.

По информации Myslo, ранее судимая Русалина дважды обворовывала сетевые супермаркеты. Прятала продукты в одежде, после чего уходила, минуя кассу. Кроме этого, она вместе с несовершеннолетней знакомой совершила мошенничество в одном из пунктов выдачи заказов.

Женщина с подельницей заказали одежду, зашли в примерочную и поменяли новые вещи на старые, после чего оформили отказ. 

Уголовное дело в отношении Русалины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

сегодня, в 17:12 +2
