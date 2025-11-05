В Туле опекунша похитила у беспомощной бабушки более 400 тысяч рублей

Следственными органами СК России по Тульской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, связанного с опекунством над недееспособными гражданами.
В начале года стало известно, что по подозрению в совершении преступления задержаны бывший замначальника территориального отдела Минтруда, социальный работник и опекун, присвоившие себе деньги одного из недееспособных пациентов медучреждения.
Выяснилось, что к преступлению причастна ещё одна тулячка, которая является опекунов недееспособной бабушки, содержащейся в медицинском учреждении. По версии следствия, злоумышленница воспользовалась беспомощным состоянием своей подопечной и похитила у неё более 400 тысяч рублей.
Женщине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.