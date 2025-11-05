В Туле изъяли контрафактные вейпы на полмиллиарда рублей

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В Туле 27-летний местный житель подозревается в сбыте никотинсодержащей продукции в особо крупном размере.

Оперативные мероприятия проходили в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино. На территории трех оптовых складов и в 25 розничных торговых точках обнаружена немаркированная табачная продукция. Из незаконного оборота изъято товара на 500 миллионов рублей.

Организатор незаконного бизнеса задержан, в полиции возбуждено дело. Кроме этого, установлено, что мужчина уклоняется от уплаты налогов на сумму более 60 миллионов рублей. Следователями наложены аресты на 6 объектов недвижимости фигуранта — 5 квартир, 1 земельный участок и 4 автомобиля.

«В настоящее время следователями СУ УМВД России по Тульской области проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, подследственный заключен под стражу. Мужчине может грозить наказание до шести лет лишения свободы», — добавили в пресс-службе регионального УМВД.