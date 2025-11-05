  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле изъяли контрафактные вейпы на полмиллиарда рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле изъяли контрафактные вейпы на полмиллиарда рублей

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В Туле изъяли контрафактные вейпы на полмиллиарда рублей

В Туле 27-летний местный житель подозревается в сбыте никотинсодержащей продукции в особо крупном размере.

Оперативные мероприятия проходили в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино. На территории трех оптовых складов и в 25 розничных торговых точках обнаружена немаркированная табачная продукция. Из незаконного оборота изъято товара на 500 миллионов рублей. 

Организатор незаконного бизнеса задержан, в полиции возбуждено дело. Кроме этого, установлено, что мужчина уклоняется от уплаты налогов на сумму более 60 миллионов рублей. Следователями наложены аресты на 6 объектов недвижимости фигуранта — 5 квартир, 1 земельный участок и 4 автомобиля.

«В настоящее время следователями СУ УМВД России по Тульской области проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, подследственный заключен под стражу. Мужчине может грозить наказание до шести лет лишения свободы», — добавили в пресс-службе регионального УМВД.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:46 +3
Другие статьи по темам
Прочее
УФСБ нелегальный оборот табака Тула задержание
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4058 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4377 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1439 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1334 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Команда Тульской области завоевала 15 медалей на престижном турнире по ММА в Серпухове
Команда Тульской области завоевала 15 медалей на престижном турнире по ММА в Серпухове
Туляки увидят самое крупное суперлуние года
Туляки увидят самое крупное суперлуние года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.