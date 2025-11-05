В Ефремове лихач, уходя от погони ДПС, врезался в опору ЛЭП

О пострадавших не сообщается.

Фото из телеграм-канала «Тула за рулем».

В Ефремове сотрудники ГАИ пытались остановить водителя ВАЗа. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в какой-то момент лихач не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП.

Инцидент произошел в районе заводоуправления. О пострадавших не сообщается.