  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Ефремове лихач, уходя от погони ДПС, врезался в опору ЛЭП - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Ефремове лихач, уходя от погони ДПС, врезался в опору ЛЭП

О пострадавших не сообщается.

В Ефремове лихач, уходя от погони ДПС, врезался в опору ЛЭП
Фото из телеграм-канала «Тула за рулем».

В Ефремове сотрудники ГАИ пытались остановить водителя ВАЗа. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в какой-то момент лихач не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП. 

Инцидент произошел в районе заводоуправления. О пострадавших не сообщается. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:51 +1
Другие статьи по темам
Место
Ефремов
Прочее
ДТП погоня ДПС
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4057 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4377 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1438 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1334 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Два человека погибли в ДТП с автопоездом: Веневский суд огласил приговор
Два человека погибли в ДТП с автопоездом: Веневский суд огласил приговор
В октябре туляки чаще всего жаловались губернатору на отопительный сезон
В октябре туляки чаще всего жаловались губернатору на отопительный сезон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.