В Ефремове лихач, уходя от погони ДПС, врезался в опору ЛЭП

В Ефремове сотрудники ГАИ пытались остановить водителя ВАЗа. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в какой-то момент лихач не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП.
Инцидент произошел в районе заводоуправления. О пострадавших не сообщается.
