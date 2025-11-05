  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пенсионер из Алексина обокрал базу отдыха - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Пенсионер из Алексина обокрал базу отдыха

Мужчина задержан, возбуждено дело.

Пенсионер из Алексина обокрал базу отдыха

В Алексине полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась гендиректор местной базы отдыха. Женщина заявила, что неизвестный украл с территории электроинструменты. Ущерб от кражи составил 40 000 рублей. 

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 74-летний местный житель. 

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято и возвращено владельцам. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:12 +3
Другие статьи по темам
Прочее
кража пенсионер база отдыха Алексин полиция
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4055 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4377 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1438 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1334 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле на содержание дорог потратят почти миллиард рублей
В Туле на содержание дорог потратят почти миллиард рублей
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.