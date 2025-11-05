Пенсионер из Алексина обокрал базу отдыха

В Алексине полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась гендиректор местной базы отдыха. Женщина заявила, что неизвестный украл с территории электроинструменты. Ущерб от кражи составил 40 000 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 74-летний местный житель.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято и возвращено владельцам.