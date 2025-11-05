  1. Моя Слобода
  Неадекватную ГАЗель встретил автомобилист под Тулой
Неадекватную ГАЗель встретил автомобилист под Тулой

Кадры с опасной дорожной ситуацией появились в Сети.

Неадекватную ГАЗель встретил автомобилист под Тулой

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на автодороге Тула-Калуга. На записи видно, как водитель грузовой ГАЗели своим маневром едва не спровоцировал серьезную автоаварию.

«Неадекват за рулем. Где права покупал – неясно. Жаль, номер не видно. Дорога Тула-Калуга, недалеко от деревни Татьево», - прокомментировал автор кадров.

 

сегодня, в 20:17
В пос. Петровский строится новый детский сад на 75 мест
В пос. Петровский строится новый детский сад на 75 мест
В Туле опекунша похитила у беспомощной бабушки более 400 тысяч рублей
В Туле опекунша похитила у беспомощной бабушки более 400 тысяч рублей
