Иностранец избил и ограбил девушку из Щекино

Напал в парке и отнял её сумку.

В городе Щекино сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что 2 ноября неизвестный напал на нее в парке «Лесная Поляна». Мужчина избил её и забрал сумку, в которой были банковские карты.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. По нашей информации, им оказался 22-летний гражданин Киргизии, временно проживающий на территории Тульской области.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. 

сегодня, в 12:32 +1
