  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Два человека погибли в ДТП с автопоездом: Веневский суд огласил приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Два человека погибли в ДТП с автопоездом: Веневский суд огласил приговор

Об этом сообщает региональная прокуратура.

Два человека погибли в ДТП с автопоездом: Веневский суд огласил приговор

В Веневе 35-летний калужанин признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Судом установлено, что 3 октября 2024 года обвиняемый двигался в неисправном автопоезде, не соблюдая дистанцию и превышая положенную скорость. На 642-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» мужчина столкнулся с автомобилем ВАЗ-210430.

В результате аварии водитель легковушки и его пассажир погибли на месте.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:12 +1
Другие статьи по темам
Прочее
приговор суда ДТП авария прокуратура Веневский район Тульская область
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4052 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4376 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1436 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1334 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Ясногорском районе охотхозяйство оштрафовали за отсутствие системы сбора и утилизации биоотходов
В Ясногорском районе охотхозяйство оштрафовали за отсутствие системы сбора и утилизации биоотходов
В Ефремове лихач, уходя от погони ДПС, врезался в опору ЛЭП
В Ефремове лихач, уходя от погони ДПС, врезался в опору ЛЭП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.