Два человека погибли в ДТП с автопоездом: Веневский суд огласил приговор

Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Веневе 35-летний калужанин признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Судом установлено, что 3 октября 2024 года обвиняемый двигался в неисправном автопоезде, не соблюдая дистанцию и превышая положенную скорость. На 642-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» мужчина столкнулся с автомобилем ВАЗ-210430.

В результате аварии водитель легковушки и его пассажир погибли на месте.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.