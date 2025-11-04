  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Коминтерна водитель не смог подождать несколько секунд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На ул. Коминтерна водитель не смог подождать несколько секунд

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На ул. Коминтерна водитель не смог подождать несколько секунд

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. Кадры сняты на перекрестке ул. Коминтерна и ул. Халтурина в Туле. На них видно, как несколько авто остановились для поворота направо, а ехавший следом автомобилист почему-то счел, что это дает ему право выехать на трамвайные пути встречного направления.

«Запись на видеорегистраторе сбита. Снято 29.10.25, в 12:25», — уточнил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Металлургов водитель внедорожника пролетел перекресток по встречке
Дежурная часть
На ул. Металлургов водитель внедорожника пролетел перекресток по встречке
сегодня, в 17:44, 6 821 0
На пр. Ленина водитель «сыграл в шашки» и устроил ДТП
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель «сыграл в шашки» и устроил ДТП
вчера, в 14:00, 30 3127 4
В Туле водитель внедорожника решил, что ему «нужнее всех»
Дежурная часть
В Туле водитель внедорожника решил, что ему «нужнее всех»
3 ноября, в 20:20, 9 2467 3
На Набережной Дрейера торопливый водитель едва не устроил ДТП
Дежурная часть
На Набережной Дрейера торопливый водитель едва не устроил ДТП
3 ноября, в 14:14, 6 2275 2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4050 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4373 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1435 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1333 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
К Всероссийской акции «Ночь искусств — 2025» присоединилось более 25 тысяч туляков
К Всероссийской акции «Ночь искусств — 2025» присоединилось более 25 тысяч туляков
Туляков приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Сохраним лес!»
Туляков приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Сохраним лес!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.